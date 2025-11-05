OmniFlix Network (FLIX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00665443 $ 0,00665443 $ 0,00665443 24 sa Düşük $ 0,00813323 $ 0,00813323 $ 0,00813323 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00665443$ 0,00665443 $ 0,00665443 24 sa Yüksek $ 0,00813323$ 0,00813323 $ 0,00813323 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,493157$ 0,493157 $ 0,493157 En Düşük Fiyat $ 0,00277478$ 0,00277478 $ 0,00277478 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,83 Fiyat Değişimi (7 G) +%62,49 Fiyat Değişimi (7 G) +%62,49

OmniFlix Network (FLIX) canlı fiyatı $0,0072122. FLIX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00665443 ve en yüksek $ 0,00813323 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FLIX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,493157, en düşük fiyatı ise $ 0,00277478 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FLIX son bir saatte +%0,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,83 ve son 7 günde +%62,49 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OmniFlix Network (FLIX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,70M$ 3,70M $ 3,70M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,07M$ 4,07M $ 4,07M Dolaşım Arzı 515,59M 515,59M 515,59M Toplam Arz 566.699.578,668805 566.699.578,668805 566.699.578,668805

Şu anki OmniFlix Network piyasa değeri $ 3,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLIX arzı 515,59M olup, toplam arzı 566699578.668805. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,07M.