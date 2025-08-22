Omnipair (OMFG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,402499 $ 0,402499 $ 0,402499 24 sa Düşük $ 0,605674 $ 0,605674 $ 0,605674 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,402499$ 0,402499 $ 0,402499 24 sa Yüksek $ 0,605674$ 0,605674 $ 0,605674 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,605674$ 0,605674 $ 0,605674 En Düşük Fiyat $ 0,362256$ 0,362256 $ 0,362256 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,66 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,47 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Omnipair (OMFG) canlı fiyatı $0,485222. OMFG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,402499 ve en yüksek $ 0,605674 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OMFG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,605674, en düşük fiyatı ise $ 0,362256 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OMFG son bir saatte -%1,66 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,47 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Omnipair (OMFG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,82M$ 5,82M $ 5,82M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,82M$ 5,82M $ 5,82M Dolaşım Arzı 12,00M 12,00M 12,00M Toplam Arz 11.999.983,258187 11.999.983,258187 11.999.983,258187

Şu anki Omnipair piyasa değeri $ 5,82M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OMFG arzı 12,00M olup, toplam arzı 11999983.258187. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,82M.