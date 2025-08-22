OMFG Hakkında Daha Fazla Bilgi

Omnipair Fiyatı (OMFG)

Listelenmedi

1 OMFG / USD Canlı Fiyatı:

$0,485218
$0,485218$0,485218
+%5,401D
USD
Omnipair (OMFG) Canlı Fiyat Grafiği
Omnipair (OMFG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,402499
$ 0,402499$ 0,402499
24 sa Düşük
$ 0,605674
$ 0,605674$ 0,605674
24 sa Yüksek

$ 0,402499
$ 0,402499$ 0,402499

$ 0,605674
$ 0,605674$ 0,605674

$ 0,605674
$ 0,605674$ 0,605674

$ 0,362256
$ 0,362256$ 0,362256

-%1,66

+%5,47

--

--

Omnipair (OMFG) canlı fiyatı $0,485222. OMFG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,402499 ve en yüksek $ 0,605674 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OMFG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,605674, en düşük fiyatı ise $ 0,362256 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OMFG son bir saatte -%1,66 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,47 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Omnipair (OMFG) Piyasa Bilgileri

$ 5,82M
$ 5,82M$ 5,82M

--
----

$ 5,82M
$ 5,82M$ 5,82M

12,00M
12,00M 12,00M

11.999.983,258187
11.999.983,258187 11.999.983,258187

Şu anki Omnipair piyasa değeri $ 5,82M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OMFG arzı 12,00M olup, toplam arzı 11999983.258187. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,82M.

Omnipair (OMFG) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Omnipair / USD fiyat değişimi, $ +0,02516237.
Son 30 gün içerisinde, Omnipair / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Omnipair / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Omnipair / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02516237+%5,47
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Omnipair (OMFG) Nedir?

Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project’s vision that every asset can find a market.

Omnipair (OMFG) Kaynağı

Omnipair Fiyat Tahmini (USD)

Omnipair (OMFG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Omnipair (OMFG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Omnipair için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Omnipair fiyat tahminini hemen kontrol edin!

OMFG Varlığından Yerel Para Birimlerine

Omnipair (OMFG) Token Ekonomisi

Omnipair (OMFG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OMFG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Omnipair (OMFG) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Omnipair (OMFG) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı OMFG fiyatı, 0,485222 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
OMFG / USD güncel fiyatı nedir?
OMFG / USD güncel fiyatı $ 0,485222. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Omnipair varlığının piyasa değeri nedir?
OMFG piyasa değeri $ 5,82M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki OMFG arzı nedir?
Dolaşımdaki OMFG arzı, 12,00M USD.
OMFG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
OMFG, ATH fiyatı olan 0,605674 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük OMFG fiyatı (ATL) nedir?
OMFG, ATL fiyatı olan 0,362256 USD değerine düştü.
OMFG işlem hacmi nedir?
OMFG için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
OMFG bu yıl daha da yükselir mi?
OMFG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için OMFG fiyat tahminine göz atın.
