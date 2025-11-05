Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00270251$ 0,00270251 $ 0,00270251 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,93 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,88 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,88

Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) canlı fiyatı --. OMNI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OMNI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00270251, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OMNI son bir saatte +%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,93 ve son 7 günde -%7,88 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 101,48K$ 101,48K $ 101,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 101,48K$ 101,48K $ 101,48K Dolaşım Arzı 844,79M 844,79M 844,79M Toplam Arz 844.789.131,4558294 844.789.131,4558294 844.789.131,4558294

Şu anki Omnis Genesis by Virtuals piyasa değeri $ 101,48K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OMNI arzı 844,79M olup, toplam arzı 844789131.4558294. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,48K.