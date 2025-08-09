OPENAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

OPENAI Fiyat Bilgileri

OPENAI Resmi Websitesi

OPENAI Token Ekonomisi

OPENAI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

OpenAI PreStocks Logosu

OpenAI PreStocks Fiyatı (OPENAI)

Listelenmedi

OpenAI PreStocks (OPENAI) Canlı Fiyat Grafiği

$510,8
$510,8$510,8
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü OpenAI PreStocks (OPENAI) Fiyatı

OpenAI PreStocks (OPENAI), şu anda 510,8 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 423,92K USD piyasa değerine sahiptir. OPENAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

OpenAI PreStocks Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,27
OpenAI PreStocks 24 saatlik fiyat değişimi
829,91 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki OPENAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, OPENAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında OpenAI PreStocks (OPENAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, OpenAI PreStocks / USD fiyat değişimi, $ +1,38.
Son 30 gün içerisinde, OpenAI PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OpenAI PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OpenAI PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1,38+%0,27
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

OpenAI PreStocks (OPENAI) Fiyat Analizi

En güncel OpenAI PreStocks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 490,92
$ 490,92$ 490,92

$ 551,57
$ 551,57$ 551,57

$ 551,57
$ 551,57$ 551,57

-%4,84

+%0,27

--

OpenAI PreStocks (OPENAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 423,92K
$ 423,92K$ 423,92K

--
----

829,91
829,91 829,91

OpenAI PreStocks (OPENAI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

OpenAI PreStocks (OPENAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

OpenAI PreStocks (OPENAI) Token Ekonomisi

OpenAI PreStocks (OPENAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OPENAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: OpenAI PreStocks (OPENAI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

OPENAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OPENAI / VND
13.441.702
1 OPENAI / AUD
A$781,524
1 OPENAI / GBP
377,992
1 OPENAI / EUR
434,18
1 OPENAI / USD
$510,8
1 OPENAI / MYR
RM2.165,792
1 OPENAI / TRY
20.774,236
1 OPENAI / JPY
¥75.087,6
1 OPENAI / ARS
ARS$672.100,424
1 OPENAI / RUB
40.858,892
1 OPENAI / INR
44.807,376
1 OPENAI / IDR
Rp8.238.708,524
1 OPENAI / KRW
709.439,904
1 OPENAI / PHP
28.987,9
1 OPENAI / EGP
￡E.24.794,232
1 OPENAI / BRL
R$2.773,644
1 OPENAI / CAD
C$699,796
1 OPENAI / BDT
62.011,12
1 OPENAI / NGN
782.234,012
1 OPENAI / UAH
21.111,364
1 OPENAI / VES
Bs65.382,4
1 OPENAI / CLP
$494.454,4
1 OPENAI / PKR
Rs144.822,016
1 OPENAI / KZT
275.806,46
1 OPENAI / THB
฿16.509,056
1 OPENAI / TWD
NT$15.272,92
1 OPENAI / AED
د.إ1.874,636
1 OPENAI / CHF
Fr408,64
1 OPENAI / HKD
HK$4.004,672
1 OPENAI / MAD
.د.م4.617,632
1 OPENAI / MXN
$9.490,664
1 OPENAI / PLN
1.859,312
1 OPENAI / RON
лв2.221,98
1 OPENAI / SEK
kr4.888,356
1 OPENAI / BGN
лв853,036
1 OPENAI / HUF
Ft173.442,14
1 OPENAI / CZK
10.716,584
1 OPENAI / KWD
د.ك155,794
1 OPENAI / ILS
1.752,044