OpenBlox (OBX) Nedir?

OpenBlox is an EVM-based NFT gaming and web3 platform with a focus and play-and-earn/move-and-earn, and IP branding. With OpenBlox NFTs holders gain access to a variety of games, and web3 lifestyle apps including a turn-based deck-builder card game which will be released later in 2022.

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OpenBlox (OBX) Kaynağı Resmi Websitesi

OpenBlox (OBX) Token Ekonomisi

OpenBlox (OBX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OBX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!