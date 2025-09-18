OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,229293 $ 0,229293 $ 0,229293 24 sa Düşük $ 0,250398 $ 0,250398 $ 0,250398 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,229293$ 0,229293 $ 0,229293 24 sa Yüksek $ 0,250398$ 0,250398 $ 0,250398 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,258621$ 0,258621 $ 0,258621 En Düşük Fiyat $ 0,227765$ 0,227765 $ 0,227765 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,60 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,30 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

OpenDelta GMCI30 (OG30) canlı fiyatı $0,230787. OG30, son 24 saat içinde en düşük $ 0,229293 ve en yüksek $ 0,250398 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OG30 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,258621, en düşük fiyatı ise $ 0,227765 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OG30 son bir saatte +%0,60 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,30 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 103,81K$ 103,81K $ 103,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 103,81K$ 103,81K $ 103,81K Dolaşım Arzı 450,00K 450,00K 450,00K Toplam Arz 449.999,997995219 449.999,997995219 449.999,997995219

Şu anki OpenDelta GMCI30 piyasa değeri $ 103,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OG30 arzı 450,00K olup, toplam arzı 449999.997995219. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 103,81K.