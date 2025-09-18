OG30 Hakkında Daha Fazla Bilgi

OG30 Fiyat Bilgileri

OG30 Resmi Websitesi

OG30 Token Ekonomisi

OG30 Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

OpenDelta GMCI30 Logosu

OpenDelta GMCI30 Fiyatı (OG30)

Listelenmedi

1 OG30 / USD Canlı Fiyatı:

$0,229408
$0,229408$0,229408
-%3,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
OpenDelta GMCI30 (OG30) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-18 04:34:17 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,229293
$ 0,229293$ 0,229293
24 sa Düşük
$ 0,250398
$ 0,250398$ 0,250398
24 sa Yüksek

$ 0,229293
$ 0,229293$ 0,229293

$ 0,250398
$ 0,250398$ 0,250398

$ 0,258621
$ 0,258621$ 0,258621

$ 0,227765
$ 0,227765$ 0,227765

+%0,60

-%3,30

--

--

OpenDelta GMCI30 (OG30) canlı fiyatı $0,230787. OG30, son 24 saat içinde en düşük $ 0,229293 ve en yüksek $ 0,250398 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OG30 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,258621, en düşük fiyatı ise $ 0,227765 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OG30 son bir saatte +%0,60 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,30 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Piyasa Bilgileri

$ 103,81K
$ 103,81K$ 103,81K

--
----

$ 103,81K
$ 103,81K$ 103,81K

450,00K
450,00K 450,00K

449.999,997995219
449.999,997995219 449.999,997995219

Şu anki OpenDelta GMCI30 piyasa değeri $ 103,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OG30 arzı 450,00K olup, toplam arzı 449999.997995219. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 103,81K.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, OpenDelta GMCI30 / USD fiyat değişimi, $ -0,0078920826418196.
Son 30 gün içerisinde, OpenDelta GMCI30 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OpenDelta GMCI30 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OpenDelta GMCI30 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0078920826418196-%3,30
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

OpenDelta GMCI30 (OG30) Nedir?

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology. The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

OpenDelta GMCI30 (OG30) Kaynağı

Resmi Websitesi

OpenDelta GMCI30 Fiyat Tahmini (USD)

OpenDelta GMCI30 (OG30) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? OpenDelta GMCI30 (OG30) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak OpenDelta GMCI30 için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

OpenDelta GMCI30 fiyat tahminini hemen kontrol edin!

OG30 Varlığından Yerel Para Birimlerine

OpenDelta GMCI30 (OG30) Token Ekonomisi

OpenDelta GMCI30 (OG30) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OG30 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: OpenDelta GMCI30 (OG30) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü OpenDelta GMCI30 (OG30) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı OG30 fiyatı, 0,230787 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
OG30 / USD güncel fiyatı nedir?
OG30 / USD güncel fiyatı $ 0,230787. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
OpenDelta GMCI30 varlığının piyasa değeri nedir?
OG30 piyasa değeri $ 103,81K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki OG30 arzı nedir?
Dolaşımdaki OG30 arzı, 450,00K USD.
OG30 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
OG30, ATH fiyatı olan 0,258621 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük OG30 fiyatı (ATL) nedir?
OG30, ATL fiyatı olan 0,227765 USD değerine düştü.
OG30 işlem hacmi nedir?
OG30 için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
OG30 bu yıl daha da yükselir mi?
OG30 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için OG30 fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-18 04:34:17 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 (OG30) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti
09-16 14:26:00Sektör Haberleri
Base ekosistem tokenleri genel olarak yükseldi, "Base'in token ihracını araştırması" haberinin etkisiyle
09-15 18:21:00Sektör Haberleri
Altcoinler Tüm Piyasada Düşüyor, HIFI 24 Saatte %47'den Fazla Değer Kaybetti
09-15 15:08:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: SOL 30,4 Milyon Dolar Net Giriş, PUMP 10,6 Milyon Dolar Net Giriş
09-15 12:13:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi şu anda 72 bildiriyor, "Altcoin Sezonu"na girmekten sadece bir adım uzakta
09-15 11:34:00Sektör Haberleri
Bazı yeni ve yakın zamanda listelenmiş tokenler bugün göreceli güç gösteriyor, MITO 24 saatlik artışı %28'i aşıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.