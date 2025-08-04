OpenEden OpenDollar (USDO) Nedir?

The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

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OpenEden OpenDollar (USDO) Kaynağı Resmi Websitesi

OpenEden OpenDollar (USDO) Token Ekonomisi

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