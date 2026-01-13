Bugünkü opensouls Fiyatı

Bugünkü opensouls (OPENSOULS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 36,78 değişim gösterdi. Mevcut OPENSOULS / USD dönüşüm oranı OPENSOULS başına $ 0 şeklindedir.

opensouls, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.208 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,83M OPENSOULS şeklindedir. Son 24 saat içinde OPENSOULS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OPENSOULS, son bir saatte -%4,49 ve son 7 günde +%141,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

opensouls (OPENSOULS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,21K$ 27,21K $ 27,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,21K$ 27,21K $ 27,21K Dolaşım Arzı 999,83M 999,83M 999,83M Toplam Arz 999.830.817,241898 999.830.817,241898 999.830.817,241898

