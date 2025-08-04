Optimus AI (OPTI) Nedir?

Optimus AI is a decentralized currency made on the day of birth of the official Optimus Twitter. Optimus AI has the goal of building and fostering the largest Al community while helping to provide exposure and resources to some of these innovations. Developers will have the ability to apply for grants through the Optimus Venture Fund, and the community will be a primary decision maker in determining which projects to fund and get involved with-whether they're Al-crypto related or a crypto startup.

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Optimus AI (OPTI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Optimus AI (OPTI) Token Ekonomisi

Optimus AI (OPTI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OPTI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!