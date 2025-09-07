Optopia AI (OPAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001586 $ 0,00001586 $ 0,00001586 24 sa Düşük $ 0,00002131 $ 0,00002131 $ 0,00002131 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001586$ 0,00001586 $ 0,00001586 24 sa Yüksek $ 0,00002131$ 0,00002131 $ 0,00002131 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00315088$ 0,00315088 $ 0,00315088 En Düşük Fiyat $ 0,00001564$ 0,00001564 $ 0,00001564 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,43 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%9,70 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,07 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,07

Optopia AI (OPAI) canlı fiyatı $0,00001836. OPAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001586 ve en yüksek $ 0,00002131 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OPAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00315088, en düşük fiyatı ise $ 0,00001564 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OPAI son bir saatte +%1,43 değişim gösterdi, 24 saatte +%9,70 ve son 7 günde -%5,07 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Optopia AI (OPAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 120,12K$ 120,12K $ 120,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 183,62K$ 183,62K $ 183,62K Dolaşım Arzı 6,54B 6,54B 6,54B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Optopia AI piyasa değeri $ 120,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OPAI arzı 6,54B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 183,62K.