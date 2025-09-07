OPAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

OPAI Fiyat Bilgileri

OPAI Whitepaper

OPAI Resmi Websitesi

OPAI Token Ekonomisi

OPAI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Optopia AI Logosu

Optopia AI Fiyatı (OPAI)

Listelenmedi

1 OPAI / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%9,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Optopia AI (OPAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-07 11:32:06 (UTC+8)

Optopia AI (OPAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00001586
$ 0,00001586$ 0,00001586
24 sa Düşük
$ 0,00002131
$ 0,00002131$ 0,00002131
24 sa Yüksek

$ 0,00001586
$ 0,00001586$ 0,00001586

$ 0,00002131
$ 0,00002131$ 0,00002131

$ 0,00315088
$ 0,00315088$ 0,00315088

$ 0,00001564
$ 0,00001564$ 0,00001564

+%1,43

+%9,70

-%5,07

-%5,07

Optopia AI (OPAI) canlı fiyatı $0,00001836. OPAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001586 ve en yüksek $ 0,00002131 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OPAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00315088, en düşük fiyatı ise $ 0,00001564 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OPAI son bir saatte +%1,43 değişim gösterdi, 24 saatte +%9,70 ve son 7 günde -%5,07 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Optopia AI (OPAI) Piyasa Bilgileri

$ 120,12K
$ 120,12K$ 120,12K

--
----

$ 183,62K
$ 183,62K$ 183,62K

6,54B
6,54B 6,54B

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Optopia AI piyasa değeri $ 120,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OPAI arzı 6,54B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 183,62K.

Optopia AI (OPAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Optopia AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Optopia AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0000001388.
Son 60 gün içerisinde, Optopia AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0000054651.
Son 90 gün içerisinde, Optopia AI / USD fiyat değişimi, $ -0,00004244565140592369.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%9,70
30 Gün$ -0,0000001388-%0,75
60 Gün$ -0,0000054651-%29,76
90 Gün$ -0,00004244565140592369-%69,80

Optopia AI (OPAI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Optopia AI (OPAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Optopia AI Fiyat Tahmini (USD)

Optopia AI (OPAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Optopia AI (OPAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Optopia AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Optopia AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

OPAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Optopia AI (OPAI) Token Ekonomisi

Optopia AI (OPAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OPAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Optopia AI (OPAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Optopia AI (OPAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı OPAI fiyatı, 0,00001836 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
OPAI / USD güncel fiyatı nedir?
OPAI / USD güncel fiyatı $ 0,00001836. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Optopia AI varlığının piyasa değeri nedir?
OPAI piyasa değeri $ 120,12K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki OPAI arzı nedir?
Dolaşımdaki OPAI arzı, 6,54B USD.
OPAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
OPAI, ATH fiyatı olan 0,00315088 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük OPAI fiyatı (ATL) nedir?
OPAI, ATL fiyatı olan 0,00001564 USD değerine düştü.
OPAI işlem hacmi nedir?
OPAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
OPAI bu yıl daha da yükselir mi?
OPAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için OPAI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-07 11:32:06 (UTC+8)

Optopia AI (OPAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı
09-05 15:06:00Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
09-05 12:39:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor
09-05 02:06:00Sektör Haberleri
Ethereum 在八月份於 CEX 平台的現貨交易量七年來首次超越 Bitcoin
09-04 17:54:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
09-04 13:57:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.