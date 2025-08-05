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Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC Fiyatı (OWBTC)

Listelenmedi

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$25.720
$25.720$25.720
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) Fiyatı

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC), şu anda 25.720 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. OWBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,36
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +92,37.
Son 30 gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +1.919,1543840000.
Son 60 gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +3.539,0925760000.
Son 90 gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +4.268,918687404.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +92,37+%0,36
30 Gün$ +1.919,1543840000+%7,46
60 Gün$ +3.539,0925760000+%13,76
90 Gün$ +4.268,918687404+%19,90

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) Fiyat Analizi

En güncel Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 18.130,47
$ 18.130,47$ 18.130,47

$ 26.518
$ 26.518$ 26.518

$ 45.529
$ 45.529$ 45.529

+%0,12

+%0,36

-%1,82

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) Nedir?

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Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) Token Ekonomisi

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OWBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

OWBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OWBTC / VND
676.821.800
1 OWBTC / AUD
A$39.608,8
1 OWBTC / GBP
19.290
1 OWBTC / EUR
22.119,2
1 OWBTC / USD
$25.720
1 OWBTC / MYR
RM108.795,6
1 OWBTC / TRY
1.045.775,2
1 OWBTC / JPY
¥3.755.120
1 OWBTC / ARS
ARS$34.898.182
1 OWBTC / RUB
2.051.170
1 OWBTC / INR
2.262.331,2
1 OWBTC / IDR
Rp421.639.276,8
1 OWBTC / KRW
35.623.228,8
1 OWBTC / PHP
1.472.984,4
1 OWBTC / EGP
￡E.1.245.876,8
1 OWBTC / BRL
R$141.202,8
1 OWBTC / CAD
C$35.236,4
1 OWBTC / BDT
3.135.782,4
1 OWBTC / NGN
39.147.640,4
1 OWBTC / UAH
1.074.324,4
1 OWBTC / VES
Bs3.240.720
1 OWBTC / CLP
$24.845.520
1 OWBTC / PKR
Rs7.296.249,6
1 OWBTC / KZT
13.902.688,8
1 OWBTC / THB
฿831.270,4
1 OWBTC / TWD
NT$769.542,4
1 OWBTC / AED
د.إ94.392,4
1 OWBTC / CHF
Fr20.576
1 OWBTC / HKD
HK$201.644,8
1 OWBTC / MAD
.د.م233.280,4
1 OWBTC / MXN
$485.850,8
1 OWBTC / PLN
94.906,8
1 OWBTC / RON
лв112.653,6
1 OWBTC / SEK
kr248.198
1 OWBTC / BGN
лв43.209,6
1 OWBTC / HUF
Ft8.871.856,8
1 OWBTC / CZK
546.550
1 OWBTC / KWD
د.ك7.844,6
1 OWBTC / ILS
87.705,2