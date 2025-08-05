Oscar The Octo (OCTO) Nedir?

Oscar the Octo is a Sui-based project focused on turning Oscar into a beloved IP known for chill lofi. We're building a vibrant community through YouTube, where we're sharing original lofi beats and animations featuring Oscar. Our goal is to make Oscar a recognizable and cherished character across various platforms. We're committed to creating engaging content that resonates with our audience and fosters a sense of community.

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Oscar The Octo (OCTO) Kaynağı Resmi Websitesi

Oscar The Octo (OCTO) Token Ekonomisi

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