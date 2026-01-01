Bugünkü OSMI Fiyatı

Bugünkü OSMI (OSMI) fiyatı $ 0,00480969 olup, son 24 saatte % 0,18 değişim gösterdi. Mevcut OSMI / USD dönüşüm oranı OSMI başına $ 0,00480969 şeklindedir.

OSMI, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.163.030 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 241,81M OSMI şeklindedir. Son 24 saat içinde OSMI, $ 0,0047522 (en düşük) ile $ 0,00484073 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,451797 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OSMI, son bir saatte -%0,29 ve son 7 günde -%2,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OSMI (OSMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,16M$ 1,16M $ 1,16M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,25M$ 1,25M $ 1,25M Dolaşım Arzı 241,81M 241,81M 241,81M Toplam Arz 260.154.343,5530958 260.154.343,5530958 260.154.343,5530958

Şu anki OSMI piyasa değeri $ 1,16M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OSMI arzı 241,81M olup, toplam arzı 260154343.5530958. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,25M.