Ouroboros Fiyatı (ORX)
Ouroboros (ORX), şu anda 0,04221837 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,77M USD piyasa değerine sahiptir. ORX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Ouroboros / USD fiyat değişimi, $ -0,00113144450247423.
Son 30 gün içerisinde, Ouroboros / USD fiyat değişimi, $ +0,0397062967.
Son 60 gün içerisinde, Ouroboros / USD fiyat değişimi, $ +0,0569690167.
Son 90 gün içerisinde, Ouroboros / USD fiyat değişimi, $ +0,019644928098553663.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00113144450247423
|-%2,61
|30 Gün
|$ +0,0397062967
|+%94,05
|60 Gün
|$ +0,0569690167
|+%134,94
|90 Gün
|$ +0,019644928098553663
|+%87,03
En güncel Ouroboros fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,27
-%2,61
+%10,05
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ORX is a TitanX ecosystem asset, and as such, the launch phase is tailored to massively incentivise the locking of TitanX within the ORX minter contract. To achieve this, a massive 95% of supply is given to TitanX deposits. This is reflected in the expected ROI's of the minter shortly after launch. For those with little time, or a lack of desire to understand the more complex push/pull factors included in the ORX supply distribution, simply deposit TitanX via the 'DEPOSIT TITANX' tab, and hold for as long as you are comfortable. You can track the status of your ORX vests in the 'Vest ORX' tab further down the page. ORX Acquisition Methods There are two primary methods of acquiring ORX via the minter. The first is via TitanX deposits, and the second is via Ethereum deposits. If both routes needed to be summed up in a sentence: TitanX Deposits: are for those who want a majority stake in ORX, at the cost of greater time preference, less agility, and a once off claim process which penalises early claims. Ethereum Deposits: are for those who want to support protocol liquidity, in exchange for the added benefit of capital agility, the earliest unlock time, and progressive unlocking (meaning no early claim penalties). Since ETH contributors are getting a much smaller percentage of supply, and are directly supporting protocol liquidity, a disproportionate share of future airdrops (IF they happen) MAY go toward ETH contributors.
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