OUTLAW Crypto Games Fiyatı (OUTLAW)
-%2,26
+%13,68
--
--
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) canlı fiyatı $0,02019341. OUTLAW, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01583038 ve en yüksek $ 0,02195588 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OUTLAW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02195588, en düşük fiyatı ise $ 0,00939904 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, OUTLAW son bir saatte -%2,26 değişim gösterdi, 24 saatte +%13,68 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki OUTLAW Crypto Games piyasa değeri $ 20,12M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OUTLAW arzı 996,20M olup, toplam arzı 996199582.757482. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,12M.
Gün içerisinde, OUTLAW Crypto Games / USD fiyat değişimi, $ +0,00242948.
Son 30 gün içerisinde, OUTLAW Crypto Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OUTLAW Crypto Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OUTLAW Crypto Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00242948
|+%13,68
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
What is Outlaw GameFi? Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games. GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy. Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit. Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-07 17:07:00
|Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
|09-07 12:25:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
|09-06 19:11:00
|Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
|09-06 06:54:00
|Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı
|09-05 15:06:00
|Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
|09-05 12:39:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor
