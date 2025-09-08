OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01583038 $ 0,01583038 $ 0,01583038 24 sa Düşük $ 0,02195588 $ 0,02195588 $ 0,02195588 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01583038$ 0,01583038 $ 0,01583038 24 sa Yüksek $ 0,02195588$ 0,02195588 $ 0,02195588 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02195588$ 0,02195588 $ 0,02195588 En Düşük Fiyat $ 0,00939904$ 0,00939904 $ 0,00939904 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%13,68 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) canlı fiyatı $0,02019341. OUTLAW, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01583038 ve en yüksek $ 0,02195588 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OUTLAW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02195588, en düşük fiyatı ise $ 0,00939904 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OUTLAW son bir saatte -%2,26 değişim gösterdi, 24 saatte +%13,68 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,12M$ 20,12M $ 20,12M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,12M$ 20,12M $ 20,12M Dolaşım Arzı 996,20M 996,20M 996,20M Toplam Arz 996.199.582,757482 996.199.582,757482 996.199.582,757482

Şu anki OUTLAW Crypto Games piyasa değeri $ 20,12M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OUTLAW arzı 996,20M olup, toplam arzı 996199582.757482. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,12M.