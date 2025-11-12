Bugünkü Overtime Fiyatı

Bugünkü Overtime (OVER) fiyatı $ 0,32558 olup, son 24 saatte % 1,12 değişim gösterdi. Mevcut OVER / USD dönüşüm oranı OVER başına $ 0,32558 şeklindedir.

Overtime, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.176.518 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 61,97M OVER şeklindedir. Son 24 saat içinde OVER, $ 0,322946 (en düşük) ile $ 0,330221 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,369086 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,095069 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OVER, son bir saatte -%0,24 ve son 7 günde +%9,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Overtime (OVER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,18M$ 20,18M $ 20,18M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,18M$ 20,18M $ 20,18M Dolaşım Arzı 61,97M 61,97M 61,97M Toplam Arz 61.971.000,0 61.971.000,0 61.971.000,0

