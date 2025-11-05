Ozapay (OZA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02058061 $ 0,02058061 $ 0,02058061 24 sa Düşük $ 0,03319977 $ 0,03319977 $ 0,03319977 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02058061$ 0,02058061 $ 0,02058061 24 sa Yüksek $ 0,03319977$ 0,03319977 $ 0,03319977 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04616339$ 0,04616339 $ 0,04616339 En Düşük Fiyat $ 0,0155504$ 0,0155504 $ 0,0155504 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,27 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%6,36 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,10 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,10

Ozapay (OZA) canlı fiyatı $0,03138932. OZA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02058061 ve en yüksek $ 0,03319977 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OZA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04616339, en düşük fiyatı ise $ 0,0155504 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OZA son bir saatte +%0,27 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,36 ve son 7 günde -%14,10 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ozapay (OZA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,84M$ 23,84M $ 23,84M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 31,29M$ 31,29M $ 31,29M Dolaşım Arzı 759,59M 759,59M 759,59M Toplam Arz 996.889.063,74 996.889.063,74 996.889.063,74

Şu anki Ozapay piyasa değeri $ 23,84M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OZA arzı 759,59M olup, toplam arzı 996889063.74. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 31,29M.