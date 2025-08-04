Ozone Metaverse ($OZONE) Nedir?

What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3. What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services. What’s next for your project? Enterprises using OZONE What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy.

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Ozone Metaverse ($OZONE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Ozone Metaverse ($OZONE) Token Ekonomisi

Ozone Metaverse ($OZONE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $OZONE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!