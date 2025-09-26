Pancake Bunny (BUNNY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,03268837 $ 0,03268837 $ 0,03268837 24 sa Düşük $ 0,03578432 $ 0,03578432 $ 0,03578432 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,03268837$ 0,03268837 $ 0,03268837 24 sa Yüksek $ 0,03578432$ 0,03578432 $ 0,03578432 Tüm Zamanların En Yükseği $ 512,75$ 512,75 $ 512,75 En Düşük Fiyat $ 0,03268837$ 0,03268837 $ 0,03268837 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,37 Fiyat Değişimi (7 G) -%33,23 Fiyat Değişimi (7 G) -%33,23

Pancake Bunny (BUNNY) canlı fiyatı $0,03276434. BUNNY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03268837 ve en yüksek $ 0,03578432 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BUNNY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 512,75, en düşük fiyatı ise $ 0,03268837 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BUNNY son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,37 ve son 7 günde -%33,23 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pancake Bunny (BUNNY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,72K$ 16,72K $ 16,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 500,45K$ 500,45K $ 500,45K Dolaşım Arzı 510,23K 510,23K 510,23K Toplam Arz 15.274.247,51454069 15.274.247,51454069 15.274.247,51454069

Şu anki Pancake Bunny piyasa değeri $ 16,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUNNY arzı 510,23K olup, toplam arzı 15274247.51454069. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 500,45K.