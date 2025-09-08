Pandu Pandas (PANDU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00000127 $ 0,00000127 $ 0,00000127 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00000127$ 0,00000127 $ 0,00000127 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000193$ 0,00000193 $ 0,00000193 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,72 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%12,59 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Pandu Pandas (PANDU) canlı fiyatı --. PANDU, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00000127 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PANDU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000193, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PANDU son bir saatte -%2,72 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pandu Pandas (PANDU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 78,67K$ 78,67K $ 78,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 78,67K$ 78,67K $ 78,67K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 99.999.377.352,97404 99.999.377.352,97404 99.999.377.352,97404

Şu anki Pandu Pandas piyasa değeri $ 78,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PANDU arzı 100,00B olup, toplam arzı 99999377352.97404. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 78,67K.