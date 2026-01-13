Bugünkü Parallax Fiyatı

Bugünkü Parallax (LAX) fiyatı $ 0,03840403 olup, son 24 saatte % 0,17 değişim gösterdi. Mevcut LAX / USD dönüşüm oranı LAX başına $ 0,03840403 şeklindedir.

Parallax, şu anda piyasa değeri açısından $ 40.574 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,06M LAX şeklindedir. Son 24 saat içinde LAX, $ 0,03688532 (en düşük) ile $ 0,04545674 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,194497 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03296894 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LAX, son bir saatte +%0,34 ve son 7 günde +%7,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Parallax (LAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 40,57K$ 40,57K $ 40,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,57K$ 40,57K $ 40,57K Dolaşım Arzı 1,06M 1,06M 1,06M Toplam Arz 1.056.300,0 1.056.300,0 1.056.300,0

Şu anki Parallax piyasa değeri $ 40,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LAX arzı 1,06M olup, toplam arzı 1056300.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,57K.