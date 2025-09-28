Bugünkü canlı ParaSwap fiyatı 0,01346973 USD. PSP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PSP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı ParaSwap fiyatı 0,01346973 USD. PSP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PSP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

PSP Hakkında Daha Fazla Bilgi

PSP Fiyat Bilgileri

PSP Resmi Websitesi

PSP Token Ekonomisi

PSP Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

ParaSwap Logosu

ParaSwap Fiyatı (PSP)

Listelenmedi

1 PSP / USD Canlı Fiyatı:

$0,01347174
$0,01347174$0,01347174
+%1,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
ParaSwap (PSP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-28 10:12:02 (UTC+8)

ParaSwap (PSP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01313466
$ 0,01313466$ 0,01313466
24 sa Düşük
$ 0,01356354
$ 0,01356354$ 0,01356354
24 sa Yüksek

$ 0,01313466
$ 0,01313466$ 0,01313466

$ 0,01356354
$ 0,01356354$ 0,01356354

$ 2,1
$ 2,1$ 2,1

$ 0,01239498
$ 0,01239498$ 0,01239498

+%0,06

+%1,75

-%25,62

-%25,62

ParaSwap (PSP) canlı fiyatı $0,01346973. PSP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01313466 ve en yüksek $ 0,01356354 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PSP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,1, en düşük fiyatı ise $ 0,01239498 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PSP son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,75 ve son 7 günde -%25,62 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ParaSwap (PSP) Piyasa Bilgileri

$ 16,08M
$ 16,08M$ 16,08M

--
----

$ 19,35M
$ 19,35M$ 19,35M

1,19B
1,19B 1,19B

1.436.449.661,165102
1.436.449.661,165102 1.436.449.661,165102

Şu anki ParaSwap piyasa değeri $ 16,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PSP arzı 1,19B olup, toplam arzı 1436449661.165102. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,35M.

ParaSwap (PSP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, ParaSwap / USD fiyat değişimi, $ +0,00023103.
Son 30 gün içerisinde, ParaSwap / USD fiyat değişimi, $ -0,0058082768.
Son 60 gün içerisinde, ParaSwap / USD fiyat değişimi, $ -0,0057794786.
Son 90 gün içerisinde, ParaSwap / USD fiyat değişimi, $ -0,00670060011355745.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00023103+%1,75
30 Gün$ -0,0058082768-%43,12
60 Gün$ -0,0057794786-%42,90
90 Gün$ -0,00670060011355745-%33,22

ParaSwap (PSP) Nedir?

PSP is the governance token for ParaSwap with the aim to provide a decentralized exchange aggregator that is decentralized and market efficient.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ParaSwap (PSP) Kaynağı

Resmi Websitesi

ParaSwap Fiyat Tahmini (USD)

ParaSwap (PSP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ParaSwap (PSP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ParaSwap için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ParaSwap fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PSP Varlığından Yerel Para Birimlerine

ParaSwap (PSP) Token Ekonomisi

ParaSwap (PSP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PSP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ParaSwap (PSP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ParaSwap (PSP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PSP fiyatı, 0,01346973 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PSP / USD güncel fiyatı nedir?
PSP / USD güncel fiyatı $ 0,01346973. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ParaSwap varlığının piyasa değeri nedir?
PSP piyasa değeri $ 16,08M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PSP arzı nedir?
Dolaşımdaki PSP arzı, 1,19B USD.
PSP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PSP, ATH fiyatı olan 2,1 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PSP fiyatı (ATL) nedir?
PSP, ATL fiyatı olan 0,01239498 USD değerine düştü.
PSP işlem hacmi nedir?
PSP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PSP bu yıl daha da yükselir mi?
PSP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PSP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-28 10:12:02 (UTC+8)

ParaSwap (PSP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-27 05:26:00Sektör Haberleri
數據：市場仍然保持逆勢積累，過去一週有價值57.5億美元的BTC和30.8億美元的ETH從中心化交易所流出
09-27 05:05:00Sektör Haberleri
CoinGecko: Kullanıcıların %15.9'u Sadece Altcoin'leri Yapılandırıyor, Bitcoin'i İlgisiz Buluyor
09-26 05:03:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde likidasyonlar 829 milyon dolara yükseldi, 210.000'den fazla trader likide edildi
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.