ParaSwap (PSP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01313466 $ 0,01313466 $ 0,01313466 24 sa Düşük $ 0,01356354 $ 0,01356354 $ 0,01356354 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01313466$ 0,01313466 $ 0,01313466 24 sa Yüksek $ 0,01356354$ 0,01356354 $ 0,01356354 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,1$ 2,1 $ 2,1 En Düşük Fiyat $ 0,01239498$ 0,01239498 $ 0,01239498 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,75 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,62 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,62

ParaSwap (PSP) canlı fiyatı $0,01346973. PSP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01313466 ve en yüksek $ 0,01356354 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PSP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,1, en düşük fiyatı ise $ 0,01239498 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PSP son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,75 ve son 7 günde -%25,62 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ParaSwap (PSP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,08M$ 16,08M $ 16,08M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,35M$ 19,35M $ 19,35M Dolaşım Arzı 1,19B 1,19B 1,19B Toplam Arz 1.436.449.661,165102 1.436.449.661,165102 1.436.449.661,165102

Şu anki ParaSwap piyasa değeri $ 16,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PSP arzı 1,19B olup, toplam arzı 1436449661.165102. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,35M.