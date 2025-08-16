Pay 2 Win (P2W) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00008101 24 sa Düşük $ 0,00012748 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00014918 En Düşük Fiyat $ 0,00008101 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,58 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%30,36 Fiyat Değişimi (7 G) --

Pay 2 Win (P2W) canlı fiyatı $0,00008877. P2W, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00008101 ve en yüksek $ 0,00012748 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. P2W için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00014918, en düşük fiyatı ise $ 0,00008101 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, P2W son bir saatte +%0,58 değişim gösterdi, 24 saatte -%30,36 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pay 2 Win (P2W) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 79,73K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 79,73K Dolaşım Arzı 900,00M Toplam Arz 900.000.000,0

Şu anki Pay 2 Win piyasa değeri $ 79,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki P2W arzı 900,00M olup, toplam arzı 900000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 79,73K.