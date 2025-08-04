PayPal USD (PYUSD) Nedir?

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

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PayPal USD (PYUSD) Token Ekonomisi

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