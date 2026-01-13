Bugünkü PCGAMEFI Fiyatı

Bugünkü PCGAMEFI (PCGAMEFI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 8,36 değişim gösterdi. Mevcut PCGAMEFI / USD dönüşüm oranı PCGAMEFI başına $ 0 şeklindedir.

PCGAMEFI, şu anda piyasa değeri açısından $ 116.322 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 502,50M PCGAMEFI şeklindedir. Son 24 saat içinde PCGAMEFI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PCGAMEFI, son bir saatte -%0,91 ve son 7 günde -%9,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PCGAMEFI (PCGAMEFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 116,32K$ 116,32K $ 116,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 116,32K$ 116,32K $ 116,32K Dolaşım Arzı 502,50M 502,50M 502,50M Toplam Arz 502.497.759,71084356 502.497.759,71084356 502.497.759,71084356

Şu anki PCGAMEFI piyasa değeri $ 116,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PCGAMEFI arzı 502,50M olup, toplam arzı 502497759.71084356. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 116,32K.