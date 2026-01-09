Bugünkü Pecunity Fiyatı

Bugünkü Pecunity (PEC) fiyatı $ 0,03527224 olup, son 24 saatte % 6,41 değişim gösterdi. Mevcut PEC / USD dönüşüm oranı PEC başına $ 0,03527224 şeklindedir.

Pecunity, şu anda piyasa değeri açısından $ 528.202 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 14,98M PEC şeklindedir. Son 24 saat içinde PEC, $ 0,03305112 (en düşük) ile $ 0,03658127 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04713753 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01858163 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEC, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%16,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pecunity (PEC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 528,20K$ 528,20K $ 528,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 881,81K$ 881,81K $ 881,81K Dolaşım Arzı 14,98M 14,98M 14,98M Toplam Arz 25.000.000,0 25.000.000,0 25.000.000,0

Şu anki Pecunity piyasa değeri $ 528,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEC arzı 14,98M olup, toplam arzı 25000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 881,81K.