Bugünkü Peezy Fiyatı

Bugünkü Peezy (PEEZY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,14 değişim gösterdi. Mevcut PEEZY / USD dönüşüm oranı PEEZY başına $ 0 şeklindedir.

Peezy, şu anda piyasa değeri açısından $ 200.822 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 335,97B PEEZY şeklindedir. Son 24 saat içinde PEEZY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00001743 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEEZY, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%18,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Peezy (PEEZY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 200,82K$ 200,82K $ 200,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 210,14K$ 210,14K $ 210,14K Dolaşım Arzı 335,97B 335,97B 335,97B Toplam Arz 351.550.893.533,5807 351.550.893.533,5807 351.550.893.533,5807

