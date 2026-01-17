BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerBTCBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Zero-Fee Gala
Bugünkü canlı Peezy fiyatı 0 USD. PEEZY piyasa değeri ise 200.822 USD. PEEZY / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Peezy fiyatı 0 USD. PEEZY piyasa değeri ise 200.822 USD. PEEZY / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

PEEZY Hakkında Daha Fazla Bilgi

PEEZY Fiyat Bilgileri

PEEZY Nedir

PEEZY Whitepaper

PEEZY Resmi Websitesi

PEEZY Token Ekonomisi

PEEZY Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Peezy Logosu

Peezy Fiyatı (PEEZY)

Listelenmedi

1 PEEZY / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%3,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Peezy (PEEZY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-17 12:14:15 (UTC+8)

Bugünkü Peezy Fiyatı

Bugünkü Peezy (PEEZY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,14 değişim gösterdi. Mevcut PEEZY / USD dönüşüm oranı PEEZY başına $ 0 şeklindedir.

Peezy, şu anda piyasa değeri açısından $ 200.822 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 335,97B PEEZY şeklindedir. Son 24 saat içinde PEEZY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00001743 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEEZY, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%18,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Peezy (PEEZY) Piyasa Bilgileri

$ 200,82K
$ 200,82K$ 200,82K

--
----

$ 210,14K
$ 210,14K$ 210,14K

335,97B
335,97B 335,97B

351.550.893.533,5807
351.550.893.533,5807 351.550.893.533,5807

Şu anki Peezy piyasa değeri $ 200,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEEZY arzı 335,97B olup, toplam arzı 351550893533.5807. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 210,14K.

Peezy Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00001743
$ 0,00001743$ 0,00001743

$ 0
$ 0$ 0

-%0,00

+%3,14

-%18,07

-%18,07

Peezy (PEEZY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Peezy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Peezy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Peezy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Peezy / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%3,14
30 Gün$ 0-%11,78
60 Gün$ 0-%28,72
90 Gün$ 0--

Peezy için Fiyat Tahmini

2030 için Peezy (PEEZY) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PEEZY için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Peezy (PEEZY) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Peezy fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Peezy varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Peezy Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, PEEZY varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Peezy (PEEZY) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Peezy Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-17 12:14:15 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-16 15:51:00Sektör Haberleri
24小時現貨資金流入/流出排名：ETH淨流出1.82億美元，AIN淨流入913萬美元；
01-16 13:11:00Sektör Haberleri
US Spot Bitcoin ETF 昨日录得1.002亿美元净流入，标志着连续四个交易日净流入
01-15 19:20:45Sektör Haberleri
Ethereum Network Transaction Volume Reached 2.6 Million Yesterday, Hitting All-Time High
01-15 17:57:11Sektör Haberleri
数据：2025年约1160万代币归零，大部分集中在第四季度
01-15 16:26:05Sektör Haberleri
韩国通过代币证券制度化法案,允许合规发行人通过区块链直接发行代币证券
01-15 10:43:43Sektör Haberleri
市场重返"贪婪"区域,加密货币恐惧指数飙升至61

Peezy Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71,15
$71,15$71,15

+%18,58

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11,47
$11,47$11,47

+%91,16

Super Micro Computer

Super Micro Computer

SMCION

$32,91
$32,91$32,91

+%64,55

Chipotle

Chipotle

CMGON

$40,15
$40,15$40,15

+%33,83

US Aggregate Bond

US Aggregate Bond

AGGON

$101,91
$101,91$101,91

+%13,23

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

IIICC

IIICC

IIICC

$0,0000026387
$0,0000026387$0,0000026387

+%724,59

BLEXA

BLEXA

BLE

$0,0000000004906
$0,0000000004906$0,0000000004906

+%301,14

IdleTradeX

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0,00000008948
$0,00000008948$0,00000008948

+%192,99

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11,47
$11,47$11,47

+%91,16

Reaxa

Reaxa

REAXA

$0,000000023241
$0,000000023241$0,000000023241

+%78,11

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.