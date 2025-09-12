PEKONG (PEKONG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00038286 $ 0,00038286 $ 0,00038286 24 sa Düşük $ 0,00150724 $ 0,00150724 $ 0,00150724 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00038286$ 0,00038286 $ 0,00038286 24 sa Yüksek $ 0,00150724$ 0,00150724 $ 0,00150724 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00150724$ 0,00150724 $ 0,00150724 En Düşük Fiyat $ 0,00038286$ 0,00038286 $ 0,00038286 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%84,39 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

PEKONG (PEKONG) canlı fiyatı $0,00080578. PEKONG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00038286 ve en yüksek $ 0,00150724 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PEKONG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00150724, en düşük fiyatı ise $ 0,00038286 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PEKONG son bir saatte +%1,04 değişim gösterdi, 24 saatte +%84,39 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PEKONG (PEKONG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 729,72K$ 729,72K $ 729,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 729,72K$ 729,72K $ 729,72K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki PEKONG piyasa değeri $ 729,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEKONG arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 729,72K.