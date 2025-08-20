Penguru (PENGURU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00056745 $ 0,00056745 $ 0,00056745 24 sa Düşük $ 0,00074914 $ 0,00074914 $ 0,00074914 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00056745$ 0,00056745 $ 0,00056745 24 sa Yüksek $ 0,00074914$ 0,00074914 $ 0,00074914 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00078496$ 0,00078496 $ 0,00078496 En Düşük Fiyat $ 0,00056745$ 0,00056745 $ 0,00056745 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%14,99 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Penguru (PENGURU) canlı fiyatı $0,00063487. PENGURU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00056745 ve en yüksek $ 0,00074914 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PENGURU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00078496, en düşük fiyatı ise $ 0,00056745 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PENGURU son bir saatte -%4,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,99 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Penguru (PENGURU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 539,62K$ 539,62K $ 539,62K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 539,62K$ 539,62K $ 539,62K Dolaşım Arzı 850,58M 850,58M 850,58M Toplam Arz 850.576.444,953077 850.576.444,953077 850.576.444,953077

Şu anki Penguru piyasa değeri $ 539,62K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PENGURU arzı 850,58M olup, toplam arzı 850576444.953077. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 539,62K.