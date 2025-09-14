Pepe Heimer Fiyatı (PEHEM)
+%4,57
-%99,90
--
--
Pepe Heimer (PEHEM) canlı fiyatı --. PEHEM, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,03357127 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PEHEM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03357127, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, PEHEM son bir saatte +%4,57 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,90 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Pepe Heimer piyasa değeri $ 13,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEHEM arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,36K.
Gün içerisinde, Pepe Heimer / USD fiyat değişimi, $ -0,014778390789795917.
Son 30 gün içerisinde, Pepe Heimer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pepe Heimer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pepe Heimer / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,014778390789795917
|-%99,90
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Pepe Heimer is an innovative Layer 2 blockchain solution designed to revolutionize the way memes interact with blockchain technology. Amid the challenges of slow transaction speeds, high gas fees, and network congestion that plague many existing blockchains, Pepe Heimer aims to provide a fast, scalable, and efficient platform. By harnessing the infectious nature of memes, the project seeks to create an engaging environment where users can seamlessly transact and interact. This unique approach not only enhances the user experience but also promotes the vibrant culture of memes, making blockchain technology more accessible and enjoyable for a wider audience.
Pepe Heimer (PEHEM) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Pepe Heimer (PEHEM) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Pepe Heimer için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Pepe Heimer fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Pepe Heimer (PEHEM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PEHEM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
