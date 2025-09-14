Pepe Heimer (PEHEM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,03357127 $ 0,03357127 $ 0,03357127 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,03357127$ 0,03357127 $ 0,03357127 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03357127$ 0,03357127 $ 0,03357127 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%4,57 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%99,90 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Pepe Heimer (PEHEM) canlı fiyatı --. PEHEM, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,03357127 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PEHEM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03357127, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PEHEM son bir saatte +%4,57 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,90 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pepe Heimer (PEHEM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,36K$ 13,36K $ 13,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,36K$ 13,36K $ 13,36K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Pepe Heimer piyasa değeri $ 13,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEHEM arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,36K.