Pepe Inscriptions (PEPI) Nedir?

$PEPI. The first & most memeable ERC-20i collection in existence on @base $PEPI is a unique, fully on-chain art project built on the innovative new ERC-20i format with inscription metadata. Each portion of tokens resembles a seed that generates unique 32x32 dynamic images of Pepe stored on-chain, depending on the wallet's token balance.

Pepe Inscriptions (PEPI) Kaynağı Resmi Websitesi

Pepe Inscriptions (PEPI) Token Ekonomisi

Pepe Inscriptions (PEPI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PEPI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!