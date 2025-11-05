Pepe on BnB (佩佩) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,60 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,13 Fiyat Değişimi (7 G) -%27,63 Fiyat Değişimi (7 G) -%27,63

Pepe on BnB (佩佩) canlı fiyatı --. 佩佩, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 佩佩 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 佩佩 son bir saatte -%0,60 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,13 ve son 7 günde -%27,63 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pepe on BnB (佩佩) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,44K$ 8,44K $ 8,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,44K$ 8,44K $ 8,44K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Pepe on BnB piyasa değeri $ 8,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 佩佩 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,44K.