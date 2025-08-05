Pepe on Doge (PODGE) Nedir?

PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment.

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Pepe on Doge (PODGE) Kaynağı Resmi Websitesi

Pepe on Doge (PODGE) Token Ekonomisi

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