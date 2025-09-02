PepeVerse (PVRSE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00008457 $ 0,00008457 $ 0,00008457 24 sa Düşük $ 0,00008878 $ 0,00008878 $ 0,00008878 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00008457$ 0,00008457 $ 0,00008457 24 sa Yüksek $ 0,00008878$ 0,00008878 $ 0,00008878 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00008878$ 0,00008878 $ 0,00008878 En Düşük Fiyat $ 0,00008457$ 0,00008457 $ 0,00008457 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,28 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,86 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

PepeVerse (PVRSE) canlı fiyatı $0,00008874. PVRSE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00008457 ve en yüksek $ 0,00008878 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PVRSE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00008878, en düşük fiyatı ise $ 0,00008457 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PVRSE son bir saatte +%0,28 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,86 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PepeVerse (PVRSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 87,82K$ 87,82K $ 87,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 87,82K$ 87,82K $ 87,82K Dolaşım Arzı 999,76M 999,76M 999,76M Toplam Arz 999.755.201,700015 999.755.201,700015 999.755.201,700015

Şu anki PepeVerse piyasa değeri $ 87,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PVRSE arzı 999,76M olup, toplam arzı 999755201.700015. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 87,82K.