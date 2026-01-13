Bugünkü Peppa The Shiba Fiyatı

Bugünkü Peppa The Shiba (PEPPA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,36 değişim gösterdi. Mevcut PEPPA / USD dönüşüm oranı PEPPA başına $ 0 şeklindedir.

Peppa The Shiba, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.284,04 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,36M PEPPA şeklindedir. Son 24 saat içinde PEPPA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00114087 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEPPA, son bir saatte -%0,31 ve son 7 günde -%6,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Peppa The Shiba (PEPPA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,28K$ 14,28K $ 14,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,28K$ 14,28K $ 14,28K Dolaşım Arzı 999,36M 999,36M 999,36M Toplam Arz 999.362.799,157502 999.362.799,157502 999.362.799,157502

Şu anki Peppa The Shiba piyasa değeri $ 14,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEPPA arzı 999,36M olup, toplam arzı 999362799.157502. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,28K.