Perps DAO (PERPS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00115904 $ 0,00115904 $ 0,00115904 24 sa Düşük $ 0,00148697 $ 0,00148697 $ 0,00148697 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00115904$ 0,00115904 $ 0,00115904 24 sa Yüksek $ 0,00148697$ 0,00148697 $ 0,00148697 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00151229$ 0,00151229 $ 0,00151229 En Düşük Fiyat $ 0,00115904$ 0,00115904 $ 0,00115904 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,72 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%30,48 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Perps DAO (PERPS) canlı fiyatı $0,00151229. PERPS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00115904 ve en yüksek $ 0,00148697 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PERPS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00151229, en düşük fiyatı ise $ 0,00115904 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PERPS son bir saatte +%1,72 değişim gösterdi, 24 saatte +%30,48 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Perps DAO (PERPS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,51M$ 1,51M $ 1,51M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Perps DAO piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PERPS arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,51M.