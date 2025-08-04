Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Nedir?

Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide!

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Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Kaynağı Resmi Websitesi

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Token Ekonomisi

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