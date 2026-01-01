Bugünkü Pfizer xStock Fiyatı

Bugünkü Pfizer xStock (PFEX) fiyatı $ 25,3 olup, son 24 saatte % 0,66 değişim gösterdi. Mevcut PFEX / USD dönüşüm oranı PFEX başına $ 25,3 şeklindedir.

Pfizer xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 616.069 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 24,35K PFEX şeklindedir. Son 24 saat içinde PFEX, $ 25,26 (en düşük) ile $ 25,77 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 26,8 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 23,71 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PFEX, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pfizer xStock (PFEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 616,07K$ 616,07K $ 616,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 42,43M$ 42,43M $ 42,43M Dolaşım Arzı 24,35K 24,35K 24,35K Toplam Arz 1.677.503,270574758 1.677.503,270574758 1.677.503,270574758

Şu anki Pfizer xStock piyasa değeri $ 616,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PFEX arzı 24,35K olup, toplam arzı 1677503.270574758. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42,43M.