Phantom Staked SOL (PSOL) Nedir?

Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times.

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Phantom Staked SOL (PSOL) Kaynağı Resmi Websitesi

Phantom Staked SOL (PSOL) Token Ekonomisi

Phantom Staked SOL (PSOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PSOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!