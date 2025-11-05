Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,02885483 24 sa Yüksek $ 0,03339579 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04540733 En Düşük Fiyat $ 0,02885483 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,12 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,72 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,11

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) canlı fiyatı $0,0305177. P33, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02885483 ve en yüksek $ 0,03339579 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. P33 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04540733, en düşük fiyatı ise $ 0,02885483 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, P33 son bir saatte +%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,72 ve son 7 günde -%23,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,75M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,75M Dolaşım Arzı 286,90M Toplam Arz 286.897.441,2663499

Şu anki Pharaoh Liquid Staking Token piyasa değeri $ 8,75M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki P33 arzı 286,90M olup, toplam arzı 286897441.2663499. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,75M.