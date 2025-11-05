BorsaDEX+
Bugünkü canlı Pharaoh Liquid Staking Token fiyatı 0,0305177 USD. P33 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. P33 fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

P33 Hakkında Daha Fazla Bilgi

P33 Fiyat Bilgileri

P33 Nedir

P33 Resmi Websitesi

P33 Token Ekonomisi

P33 Fiyat Tahmini

Pharaoh Liquid Staking Token Fiyatı (P33)

1 P33 / USD Canlı Fiyatı:

$0,03050203
$0,03050203
-%6,801D
Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:54:51 (UTC+8)

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,02885483
$ 0,02885483
24 sa Düşük
$ 0,03339579
$ 0,03339579
24 sa Yüksek

$ 0,02885483
$ 0,02885483

$ 0,03339579
$ 0,03339579

$ 0,04540733
$ 0,04540733

$ 0,02885483
$ 0,02885483

+%0,12

-%7,72

-%23,11

-%23,11

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) canlı fiyatı $0,0305177. P33, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02885483 ve en yüksek $ 0,03339579 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. P33 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04540733, en düşük fiyatı ise $ 0,02885483 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, P33 son bir saatte +%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,72 ve son 7 günde -%23,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Piyasa Bilgileri

$ 8,75M
$ 8,75M

--
--

$ 8,75M
$ 8,75M

286,90M
286,90M

286.897.441,2663499
286.897.441,2663499

Şu anki Pharaoh Liquid Staking Token piyasa değeri $ 8,75M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki P33 arzı 286,90M olup, toplam arzı 286897441.2663499. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,75M.

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Pharaoh Liquid Staking Token / USD fiyat değişimi, $ -0,00255420664823177.
Son 30 gün içerisinde, Pharaoh Liquid Staking Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pharaoh Liquid Staking Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pharaoh Liquid Staking Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00255420664823177-%7,72
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Nedir?

Pharaoh is a concentrated liquidity layer and exchange built on the Avalanche C-Chain, powered by the latest metaDEX x(3,3) methodology—a more fluid and accessible version of the popular ve(3,3) model. Pharaoh is built on Ramses V3 Core, which is based on Uniswap V3, with several enhancements. These improvements include dynamic system and protocol fee mechanisms and x(3,3). Ramses V3 Core also introduces a new accounting system to track how much active liquidity each concentrated liquidity position provides.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Kaynağı

Resmi Websitesi

Pharaoh Liquid Staking Token Fiyat Tahmini (USD)

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Pharaoh Liquid Staking Token (P33) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Pharaoh Liquid Staking Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Pharaoh Liquid Staking Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

P33 Varlığından Yerel Para Birimlerine

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Token Ekonomisi

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. P33 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Pharaoh Liquid Staking Token (P33) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı P33 fiyatı, 0,0305177 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
P33 / USD güncel fiyatı nedir?
P33 / USD güncel fiyatı $ 0,0305177. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Pharaoh Liquid Staking Token varlığının piyasa değeri nedir?
P33 piyasa değeri $ 8,75M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki P33 arzı nedir?
Dolaşımdaki P33 arzı, 286,90M USD.
P33 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
P33, ATH fiyatı olan 0,04540733 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük P33 fiyatı (ATL) nedir?
P33, ATL fiyatı olan 0,02885483 USD değerine düştü.
P33 işlem hacmi nedir?
P33 için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
P33 bu yıl daha da yükselir mi?
P33 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için P33 fiyat tahminine göz atın.
Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

$101.758,28

$3.327,35

$157,34

$0,9999

$2,2434

$101.758,28

$3.327,35

$157,34

$2,2434

$0,16489

