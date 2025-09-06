Pharmachain AI (PHAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00107092 $ 0,00107092 $ 0,00107092 24 sa Düşük $ 0,00114343 $ 0,00114343 $ 0,00114343 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00107092$ 0,00107092 $ 0,00107092 24 sa Yüksek $ 0,00114343$ 0,00114343 $ 0,00114343 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00114343$ 0,00114343 $ 0,00114343 En Düşük Fiyat $ 0,00104899$ 0,00104899 $ 0,00104899 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,48 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Pharmachain AI (PHAI) canlı fiyatı $0,00111505. PHAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00107092 ve en yüksek $ 0,00114343 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PHAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00114343, en düşük fiyatı ise $ 0,00104899 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PHAI son bir saatte -%0,39 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,48 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pharmachain AI (PHAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 167,32K$ 167,32K $ 167,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,12M$ 1,12M $ 1,12M Dolaşım Arzı 150,00M 150,00M 150,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Pharmachain AI piyasa değeri $ 167,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PHAI arzı 150,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,12M.