Pharmachain AI Logosu

Pharmachain AI Fiyatı (PHAI)

Listelenmedi

1 PHAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00111505
$0,00111505$0,00111505
+%3,401D
mexc
USD
Pharmachain AI (PHAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-06 09:44:43 (UTC+8)

Pharmachain AI (PHAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00107092
$ 0,00107092$ 0,00107092
24 sa Düşük
$ 0,00114343
$ 0,00114343$ 0,00114343
24 sa Yüksek

$ 0,00107092
$ 0,00107092$ 0,00107092

$ 0,00114343
$ 0,00114343$ 0,00114343

$ 0,00114343
$ 0,00114343$ 0,00114343

$ 0,00104899
$ 0,00104899$ 0,00104899

-%0,39

+%3,48

--

--

Pharmachain AI (PHAI) canlı fiyatı $0,00111505. PHAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00107092 ve en yüksek $ 0,00114343 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PHAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00114343, en düşük fiyatı ise $ 0,00104899 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PHAI son bir saatte -%0,39 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,48 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pharmachain AI (PHAI) Piyasa Bilgileri

$ 167,32K
$ 167,32K$ 167,32K

--
----

$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M

150,00M
150,00M 150,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Pharmachain AI piyasa değeri $ 167,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PHAI arzı 150,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,12M.

Pharmachain AI (PHAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Pharmachain AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pharmachain AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pharmachain AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pharmachain AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%3,48
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Pharmachain AI (PHAI) Nedir?

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur. The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030. The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people. It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people. Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity. The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire. Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19. Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds. However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it. Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted: “Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

Pharmachain AI (PHAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Pharmachain AI Fiyat Tahmini (USD)

Pharmachain AI (PHAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Pharmachain AI (PHAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Pharmachain AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Pharmachain AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PHAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Pharmachain AI (PHAI) Token Ekonomisi

Pharmachain AI (PHAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PHAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Pharmachain AI (PHAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Pharmachain AI (PHAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PHAI fiyatı, 0,00111505 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PHAI / USD güncel fiyatı nedir?
PHAI / USD güncel fiyatı $ 0,00111505. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Pharmachain AI varlığının piyasa değeri nedir?
PHAI piyasa değeri $ 167,32K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PHAI arzı nedir?
Dolaşımdaki PHAI arzı, 150,00M USD.
PHAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PHAI, ATH fiyatı olan 0,00114343 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PHAI fiyatı (ATL) nedir?
PHAI, ATL fiyatı olan 0,00104899 USD değerine düştü.
PHAI işlem hacmi nedir?
PHAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PHAI bu yıl daha da yükselir mi?
PHAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PHAI fiyat tahminine göz atın.
Pharmachain AI (PHAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-05 15:06:00Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
09-05 12:39:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor
09-05 02:06:00Sektör Haberleri
Ethereum 在八月份於 CEX 平台的現貨交易量七年來首次超越 Bitcoin
09-04 17:54:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
09-04 13:57:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
09-04 10:38:00Sektör Haberleri
ETH 交易平台儲備量創 3 年新低，過去 3 個月提款速度加快

