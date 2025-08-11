Phauntem Fiyatı (PHAUNTEM)
Phauntem (PHAUNTEM), şu anda 0,0012407 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PHAUNTEM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki PHAUNTEM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PHAUNTEM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Phauntem / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Phauntem / USD fiyat değişimi, $ +0,0001123013.
Son 60 gün içerisinde, Phauntem / USD fiyat değişimi, $ +0,0001310650.
Son 90 gün içerisinde, Phauntem / USD fiyat değişimi, $ -0,0000986068334037691.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,89
|30 Gün
|$ +0,0001123013
|+%9,05
|60 Gün
|$ +0,0001310650
|+%10,56
|90 Gün
|$ -0,0000986068334037691
|-%7,36
En güncel Phauntem fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,29
+%0,89
+%2,03
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing Phauntem, the groundbreaking token that has emerged as the cornerstone of the Solana ecosystem. Born out of a vision to redefine the landscape of decentralized finance, Phauntem stands as a testament to community-driven innovation and resilience. The journey of Phauntem began with its original developer, who selflessly launched the token and divested their holdings at a mere $800 market cap, demonstrating unwavering commitment to the project's ideals. However, rather than falter, the community rallied behind Phauntem, recognizing its potential to become the flagship token of the Phantom wallet. Driven by a shared mission to propel Phauntem to the forefront of the crypto space, the community has harnessed its collective strength to foster growth and development. With a steadfast dedication to transparency, inclusivity, and decentralization, Phauntem embodies the ethos of the blockchain revolution. As the new face of Phantom wallet, Phauntem represents not only a token, but a symbol of empowerment and possibility. With every transaction, Phauntem paves the way for a future where financial sovereignty is a reality for all.
Phauntem (PHAUNTEM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PHAUNTEM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PHAUNTEM / VND
₫32,6490205
|1 PHAUNTEM / AUD
A$0,001898271
|1 PHAUNTEM / GBP
￡0,000918118
|1 PHAUNTEM / EUR
€0,001054595
|1 PHAUNTEM / USD
$0,0012407
|1 PHAUNTEM / MYR
RM0,005248161
|1 PHAUNTEM / TRY
₺0,050558525
|1 PHAUNTEM / JPY
¥0,1823829
|1 PHAUNTEM / ARS
ARS$1,645478375
|1 PHAUNTEM / RUB
₽0,098772127
|1 PHAUNTEM / INR
₹0,108660506
|1 PHAUNTEM / IDR
Rp20,011287521
|1 PHAUNTEM / KRW
₩1,723183416
|1 PHAUNTEM / PHP
₱0,0707199
|1 PHAUNTEM / EGP
￡E.0,060211171
|1 PHAUNTEM / BRL
R$0,006737001
|1 PHAUNTEM / CAD
C$0,001699759
|1 PHAUNTEM / BDT
৳0,150546538
|1 PHAUNTEM / NGN
₦1,899995573
|1 PHAUNTEM / UAH
₴0,051265724
|1 PHAUNTEM / VES
Bs0,161291
|1 PHAUNTEM / CLP
$1,1985162
|1 PHAUNTEM / PKR
Rs0,351664008
|1 PHAUNTEM / KZT
₸0,669556162
|1 PHAUNTEM / THB
฿0,040087017
|1 PHAUNTEM / TWD
NT$0,037059709
|1 PHAUNTEM / AED
د.إ0,004553369
|1 PHAUNTEM / CHF
Fr0,00099256
|1 PHAUNTEM / HKD
HK$0,009727088
|1 PHAUNTEM / MAD
.د.م0,011215928
|1 PHAUNTEM / MXN
$0,023052206
|1 PHAUNTEM / PLN
zł0,004503741
|1 PHAUNTEM / RON
лв0,005384638
|1 PHAUNTEM / SEK
kr0,011848685
|1 PHAUNTEM / BGN
лв0,002071969
|1 PHAUNTEM / HUF
Ft0,420287125
|1 PHAUNTEM / CZK
Kč0,025955444
|1 PHAUNTEM / KWD
د.ك0,0003784135
|1 PHAUNTEM / ILS
₪0,004243194