Pika Protocol (PIKA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,502112 $ 0,502112 $ 0,502112 24 sa Düşük $ 0,544808 $ 0,544808 $ 0,544808 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,502112$ 0,502112 $ 0,502112 24 sa Yüksek $ 0,544808$ 0,544808 $ 0,544808 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,26$ 1,26 $ 1,26 En Düşük Fiyat $ 0,00342553$ 0,00342553 $ 0,00342553 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,92 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,30 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,30

Pika Protocol (PIKA) canlı fiyatı $0,54197. PIKA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,502112 ve en yüksek $ 0,544808 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PIKA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,26, en düşük fiyatı ise $ 0,00342553 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PIKA son bir saatte +%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,92 ve son 7 günde -%19,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pika Protocol (PIKA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,30M$ 10,30M $ 10,30M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 54,21M$ 54,21M $ 54,21M Dolaşım Arzı 19,00M 19,00M 19,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Pika Protocol piyasa değeri $ 10,30M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PIKA arzı 19,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 54,21M.