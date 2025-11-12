Bugünkü PithLabs Fiyatı

Bugünkü PithLabs (PITH) fiyatı $ 0,00001069 olup, son 24 saatte % 15,42 değişim gösterdi. Mevcut PITH / USD dönüşüm oranı PITH başına $ 0,00001069 şeklindedir.

PithLabs, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.681,69 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,89M PITH şeklindedir. Son 24 saat içinde PITH, $ 0,00001064 (en düşük) ile $ 0,00001288 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00061557 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001064 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PITH, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%10,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PithLabs (PITH) Piyasa Bilgileri

