Planet Horse V2 (PHORSE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00130749 24 sa Yüksek $ 0,0017784 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00181314 En Düşük Fiyat $ 0,00130749 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,51 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%21,06 Fiyat Değişimi (7 G) --

Planet Horse V2 (PHORSE) canlı fiyatı $0,00133579. PHORSE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00130749 ve en yüksek $ 0,0017784 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PHORSE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00181314, en düşük fiyatı ise $ 0,00130749 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PHORSE son bir saatte -%0,51 değişim gösterdi, 24 saatte -%21,06 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Planet Horse V2 (PHORSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 399,19K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 300.000.000,0

Şu anki Planet Horse V2 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PHORSE arzı 0,00 olup, toplam arzı 300000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 399,19K.