PHORSE Hakkında Daha Fazla Bilgi

PHORSE Fiyat Bilgileri

PHORSE Resmi Websitesi

PHORSE Token Ekonomisi

PHORSE Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Planet Horse V2 Logosu

Planet Horse V2 Fiyatı (PHORSE)

Listelenmedi

1 PHORSE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00133405
$0,00133405$0,00133405
-%22,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Planet Horse V2 (PHORSE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-26 10:04:53 (UTC+8)

Planet Horse V2 (PHORSE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00130749
$ 0,00130749$ 0,00130749
24 sa Düşük
$ 0,0017784
$ 0,0017784$ 0,0017784
24 sa Yüksek

$ 0,00130749
$ 0,00130749$ 0,00130749

$ 0,0017784
$ 0,0017784$ 0,0017784

$ 0,00181314
$ 0,00181314$ 0,00181314

$ 0,00130749
$ 0,00130749$ 0,00130749

-%0,51

-%21,06

--

--

Planet Horse V2 (PHORSE) canlı fiyatı $0,00133579. PHORSE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00130749 ve en yüksek $ 0,0017784 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PHORSE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00181314, en düşük fiyatı ise $ 0,00130749 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PHORSE son bir saatte -%0,51 değişim gösterdi, 24 saatte -%21,06 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Planet Horse V2 (PHORSE) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 399,19K
$ 399,19K$ 399,19K

0,00
0,00 0,00

300.000.000,0
300.000.000,0 300.000.000,0

Şu anki Planet Horse V2 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PHORSE arzı 0,00 olup, toplam arzı 300000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 399,19K.

Planet Horse V2 (PHORSE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Planet Horse V2 / USD fiyat değişimi, $ -0,000356492048170467.
Son 30 gün içerisinde, Planet Horse V2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Planet Horse V2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Planet Horse V2 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000356492048170467-%21,06
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Planet Horse V2 (PHORSE) Nedir?

Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Planet Horse V2 (PHORSE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Planet Horse V2 Fiyat Tahmini (USD)

Planet Horse V2 (PHORSE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Planet Horse V2 (PHORSE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Planet Horse V2 için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Planet Horse V2 fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PHORSE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Planet Horse V2 (PHORSE) Token Ekonomisi

Planet Horse V2 (PHORSE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PHORSE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Planet Horse V2 (PHORSE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Planet Horse V2 (PHORSE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PHORSE fiyatı, 0,00133579 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PHORSE / USD güncel fiyatı nedir?
PHORSE / USD güncel fiyatı $ 0,00133579. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Planet Horse V2 varlığının piyasa değeri nedir?
PHORSE piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PHORSE arzı nedir?
Dolaşımdaki PHORSE arzı, 0,00 USD.
PHORSE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PHORSE, ATH fiyatı olan 0,00181314 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PHORSE fiyatı (ATL) nedir?
PHORSE, ATL fiyatı olan 0,00130749 USD değerine düştü.
PHORSE işlem hacmi nedir?
PHORSE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PHORSE bu yıl daha da yükselir mi?
PHORSE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PHORSE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-26 10:04:53 (UTC+8)

Planet Horse V2 (PHORSE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
08-24 02:00:00Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.