Bugünkü canlı Plazzy the dog fiyatı 0,00064223 USD. PLAZZY / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PLAZZY fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

PLAZZY Hakkında Daha Fazla Bilgi

PLAZZY Fiyat Bilgileri

PLAZZY Nedir

PLAZZY Resmi Websitesi

PLAZZY Token Ekonomisi

PLAZZY Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Plazzy the dog Logosu

Plazzy the dog Fiyatı (PLAZZY)

Listelenmedi

1 PLAZZY / USD Canlı Fiyatı:

$0,00064223
$0,00064223
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Plazzy the dog (PLAZZY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:12:23 (UTC+8)

Plazzy the dog (PLAZZY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00064203
$ 0,00064203
24 sa Düşük
$ 0,00064224
$ 0,00064224
24 sa Yüksek

$ 0,00064203
$ 0,00064203

$ 0,00064224
$ 0,00064224

$ 0,00079773
$ 0,00079773

$ 0,00021654
$ 0,00021654

+%0,00

+%0,03

+%0,12

+%0,12

Plazzy the dog (PLAZZY) canlı fiyatı $0,00064223. PLAZZY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00064203 ve en yüksek $ 0,00064224 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PLAZZY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00079773, en düşük fiyatı ise $ 0,00021654 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PLAZZY son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,03 ve son 7 günde +%0,12 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Plazzy the dog (PLAZZY) Piyasa Bilgileri

$ 642,23K
$ 642,23K

--
--

$ 642,23K
$ 642,23K

1,00B
1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Şu anki Plazzy the dog piyasa değeri $ 642,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLAZZY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 642,23K.

Plazzy the dog (PLAZZY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Plazzy the dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Plazzy the dog / USD fiyat değişimi, $ +0,0000000721.
Son 60 gün içerisinde, Plazzy the dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Plazzy the dog / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,03
30 Gün$ +0,0000000721+%0,01
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Plazzy the dog (PLAZZY) Nedir?

Plazzy the dog ($PLAZZY) — the first dog born in the Plasma network. A symbol of loyalty to the blockchain and a fun mascot of decentralization. When Plasma was just launching, the network was empty and quiet. But decentralization cannot tolerate loneliness — and the blocks decided to give birth to the first meme dog. Thus, Plazzy was born: a digital dog created from transactions, gas, and memes.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Plazzy the dog (PLAZZY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Plazzy the dog Fiyat Tahmini (USD)

Plazzy the dog (PLAZZY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Plazzy the dog (PLAZZY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Plazzy the dog için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Plazzy the dog fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PLAZZY Varlığından Yerel Para Birimlerine

Plazzy the dog (PLAZZY) Token Ekonomisi

Plazzy the dog (PLAZZY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PLAZZY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Plazzy the dog (PLAZZY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Plazzy the dog (PLAZZY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PLAZZY fiyatı, 0,00064223 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PLAZZY / USD güncel fiyatı nedir?
PLAZZY / USD güncel fiyatı $ 0,00064223. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Plazzy the dog varlığının piyasa değeri nedir?
PLAZZY piyasa değeri $ 642,23K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PLAZZY arzı nedir?
Dolaşımdaki PLAZZY arzı, 1,00B USD.
PLAZZY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PLAZZY, ATH fiyatı olan 0,00079773 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PLAZZY fiyatı (ATL) nedir?
PLAZZY, ATL fiyatı olan 0,00021654 USD değerine düştü.
PLAZZY işlem hacmi nedir?
PLAZZY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PLAZZY bu yıl daha da yükselir mi?
PLAZZY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PLAZZY fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:12:23 (UTC+8)

$101.532,41

$3.315,75

$156,78

$0,9998

$2,2317

$101.532,41

$3.315,75

$156,78

$2,2317

$0,16437

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,26541

$1,4300

$0,0000000000000000000000000284

$0,0000000034902

$0,000000000211

