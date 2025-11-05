Plazzy the dog (PLAZZY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00064203 $ 0,00064203 $ 0,00064203 24 sa Düşük $ 0,00064224 $ 0,00064224 $ 0,00064224 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00064203$ 0,00064203 $ 0,00064203 24 sa Yüksek $ 0,00064224$ 0,00064224 $ 0,00064224 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00079773$ 0,00079773 $ 0,00079773 En Düşük Fiyat $ 0,00021654$ 0,00021654 $ 0,00021654 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,03 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,12 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,12

Plazzy the dog (PLAZZY) canlı fiyatı $0,00064223. PLAZZY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00064203 ve en yüksek $ 0,00064224 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PLAZZY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00079773, en düşük fiyatı ise $ 0,00021654 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PLAZZY son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,03 ve son 7 günde +%0,12 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Plazzy the dog (PLAZZY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 642,23K$ 642,23K $ 642,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 642,23K$ 642,23K $ 642,23K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Plazzy the dog piyasa değeri $ 642,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLAZZY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 642,23K.