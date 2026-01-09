Bugünkü Pleasing USD Fiyatı

Bugünkü Pleasing USD (PUSD) fiyatı $ 0,995263 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PUSD / USD dönüşüm oranı PUSD başına $ 0,995263 şeklindedir.

Pleasing USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 119.431.535 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 120,00M PUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde PUSD, $ 0,995263 (en düşük) ile $ 0,995263 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,017 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,98742 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUSD, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%0,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pleasing USD (PUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 119,43M$ 119,43M $ 119,43M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 119,43M$ 119,43M $ 119,43M Dolaşım Arzı 120,00M 120,00M 120,00M Toplam Arz 120.000.000,0 120.000.000,0 120.000.000,0

Şu anki Pleasing USD piyasa değeri $ 119,43M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUSD arzı 120,00M olup, toplam arzı 120000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 119,43M.