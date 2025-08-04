PNP Exchange (PNP) Nedir?

Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool.

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PNP Exchange (PNP) Kaynağı Resmi Websitesi

PNP Exchange (PNP) Token Ekonomisi

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