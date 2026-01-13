Bugünkü pog cult Fiyatı

Bugünkü pog cult (POG) fiyatı $ 0,00002584 olup, son 24 saatte % 2,31 değişim gösterdi. Mevcut POG / USD dönüşüm oranı POG başına $ 0,00002584 şeklindedir.

pog cult, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.308 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 979,55M POG şeklindedir. Son 24 saat içinde POG, $ 0,00002453 (en düşük) ile $ 0,00002773 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00065346 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001538 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POG, son bir saatte -%0,89 ve son 7 günde -%8,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

pog cult (POG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,31K$ 25,31K $ 25,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,83K$ 25,83K $ 25,83K Dolaşım Arzı 979,55M 979,55M 979,55M Toplam Arz 999.796.670,967197 999.796.670,967197 999.796.670,967197

Şu anki pog cult piyasa değeri $ 25,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POG arzı 979,55M olup, toplam arzı 999796670.967197. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,83K.