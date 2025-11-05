POLAR AI (POLAR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00010542 $ 0,00010542 $ 0,00010542 24 sa Düşük $ 0,00012413 $ 0,00012413 $ 0,00012413 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00010542$ 0,00010542 $ 0,00010542 24 sa Yüksek $ 0,00012413$ 0,00012413 $ 0,00012413 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00025265$ 0,00025265 $ 0,00025265 En Düşük Fiyat $ 0,00010542$ 0,00010542 $ 0,00010542 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,70 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,05 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,05

POLAR AI (POLAR) canlı fiyatı $0,00011249. POLAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00010542 ve en yüksek $ 0,00012413 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. POLAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00025265, en düşük fiyatı ise $ 0,00010542 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, POLAR son bir saatte -%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,70 ve son 7 günde -%25,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

POLAR AI (POLAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 112,83K$ 112,83K $ 112,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 112,83K$ 112,83K $ 112,83K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki POLAR AI piyasa değeri $ 112,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POLAR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 112,83K.