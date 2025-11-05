BorsaDEX+
Bugünkü canlı POLAR AI fiyatı 0,00011249 USD. POLAR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. POLAR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı POLAR AI fiyatı 0,00011249 USD. POLAR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. POLAR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

POLAR Hakkında Daha Fazla Bilgi

POLAR Fiyat Bilgileri

POLAR Nedir

POLAR Resmi Websitesi

POLAR Token Ekonomisi

POLAR Fiyat Tahmini

POLAR AI Logosu

POLAR AI Fiyatı (POLAR)

1 POLAR / USD Canlı Fiyatı:

$0,00011249
-%6,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
POLAR AI (POLAR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:12:29 (UTC+8)

POLAR AI (POLAR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00010542
24 sa Düşük
$ 0,00012413
24 sa Yüksek

$ 0,00010542
$ 0,00012413
$ 0,00025265
$ 0,00010542
-%0,24

-%6,70

-%25,05

-%25,05

POLAR AI (POLAR) canlı fiyatı $0,00011249. POLAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00010542 ve en yüksek $ 0,00012413 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. POLAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00025265, en düşük fiyatı ise $ 0,00010542 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, POLAR son bir saatte -%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,70 ve son 7 günde -%25,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

POLAR AI (POLAR) Piyasa Bilgileri

$ 112,83K
--
$ 112,83K
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki POLAR AI piyasa değeri $ 112,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POLAR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 112,83K.

POLAR AI (POLAR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, POLAR AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, POLAR AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0000464754.
Son 60 gün içerisinde, POLAR AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, POLAR AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%6,70
30 Gün$ -0,0000464754-%41,31
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

POLAR AI (POLAR) Nedir?

POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

POLAR AI (POLAR) Kaynağı

Resmi Websitesi

POLAR AI Fiyat Tahmini (USD)

POLAR AI (POLAR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? POLAR AI (POLAR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak POLAR AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

POLAR AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

POLAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

POLAR AI (POLAR) Token Ekonomisi

POLAR AI (POLAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. POLAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: POLAR AI (POLAR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü POLAR AI (POLAR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı POLAR fiyatı, 0,00011249 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
POLAR / USD güncel fiyatı nedir?
POLAR / USD güncel fiyatı $ 0,00011249. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
POLAR AI varlığının piyasa değeri nedir?
POLAR piyasa değeri $ 112,83K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki POLAR arzı nedir?
Dolaşımdaki POLAR arzı, 1,00B USD.
POLAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
POLAR, ATH fiyatı olan 0,00025265 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük POLAR fiyatı (ATL) nedir?
POLAR, ATL fiyatı olan 0,00010542 USD değerine düştü.
POLAR işlem hacmi nedir?
POLAR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
POLAR bu yıl daha da yükselir mi?
POLAR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için POLAR fiyat tahminine göz atın.
POLAR AI (POLAR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

